Acoustic Sunrise Playlist July 9th 2017

The best acoustic cuts come your way Sunday morning starting at 9am Sunday morning. Click to listen live online!
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9AM:
WAKE ME UP – ALOE BLACC
BREATHE (2AM) – ANNA NALICK
DEMONS – IMAGINE DRAGONS
ONE CALL AWAY – CHARLIE PUTH
DESPARATELY WANTING – BETTER THAN EZRA
MR. KNOW IT ALL – KELLY CLARKSON
HEY, SOUL SISTER – TRAIN
I DON’T WANNA WAIT – PAULA COLE
HANGING BY A MOMENT – LIFEHOUSE
TAKE IT ALL BACK – JUDAH & THE LION
NO SUCH THING – JOHN MAYER
LITTLE TALKS – OF MONSTERS & MEN
10AM:
LOCKED OUT OF HEAVEN – BRUNO MARS
THE SCIENTIST – COLDPLAY
HAND IN MY POCKET – ALANIS MORISSETTE
LET IT GO – JAMES BAY
GIRLS CHASE BOYS – INGRID MICHAELSON
BLAME IT ON ME – GEORGE EZRA
UNSTEADY – X AMBASSADORS
COME ON GET HIGHER – MATT NATHANSON
WHEN WE WERE YOUNG – ADELE
SLOW HANDS – NIALL HORAN
HEY THERE, DELILAH – PLAIN WHITE T’s
ANGEL – SARAH & SANTANA
11AM:
COCUNTING BLUE CARS – DISHWALLA
BUBBLY – COLBIE CAILLAT
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
FRESH EYES – ANDY GRAMMER
FIELDS OF GOLD – EVA CASSIDY
SLIDE – GOO GOO DOLLS
CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
APOLOGIZE – ONE REPUBLIC
I WILL WAIT – MUMFORD & SONS
3AM – MATCH BOX 20
ANTS MARCHING – DAVE MATTHEWS & TIM REYNOLDS
The Acoustic Sunrise is presented by Jefferson Radiology – where no one reads you like your radiologist!