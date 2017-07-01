Acoustic Sunrise Playlist July 2nd 2017

July 1, 2017 12:00 PM
Filed Under: Acoustic Sunrise

The best acoustic cuts come your way Sunday morning starting at 9am Sunday morning. Click to listen live online!

Missed a song from last week? Check out our past playlists here.

9AM:

WE DON’T TALK ANYMORE – CHARLIE PUTH
REALIZE – COLBIE CAILLAT
I’M NOT THE ONLY ONE – SAM SMITH
CARRY ON – FUN.
SHE SETS THE CITY ON FIRE – GAVIN DeGRAW
SUNNY CAME HOME – SHAWN COLVIN
POMPEII – BASTILLE
ROLLING IN THE DEEP – ADELE
SOMEONE NEW – HOZIER
LOSING MY RELIGION – R.E.M.
SAFE AND SOUND – CAPITAL CITIES
YOU OUGHTA KNOW – ALANIS MORISSETTE

10AM:

CASTLE ON THE HILL – ED SHEERAN
ALL I WANNA DO – SHERYL CROW
DANCING ON MY OWN – CALUM SCOTT
BE LIKE THAT – 3 DOORS DOWN
BUDAPEST – GEORGE EZRA
KING OF ANYTHING – SARA BAREILLES
I’M YOURS – JASON MRAZ
HARDER TO BREATHE – MAROON 5
WAITING FOR SUPERMAN – DAUGHTRY
NEXT TO ME – EMELI SANDE
THIS TOWN – NIALL HORAN
YOUR BODY IS A WONDERLAND – JOHN MAYER

11AM:

OVER MY HEAD – THE FRAY
COUNTING STARS – ONE REPUBLIC
PUT YOUR RECORDS ON – CORINNE BAILEY RAE
THE A TEAM – ED SHEERAN
FOR THE FIRST TIME – THE SCRIPT
CLOSER – CONOR MAYNARD
CLOCKS – COLDPLAY
STITCHES – SHAWN MENDES
BOSTON – AUGUSTANA
SAY YOU WON’T LET GO – JAMES ARTHUR
SHUT UP AND DANCE – WALK THE MOON
SUMMER OF ’69 – BRYAN ADAMS

The Acoustic Sunrise is presented by Jefferson Radiologywhere no one reads you like your radiologist!

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